التضخم.. إلى أين؟

ما الحلول للسيطرة على الضغوط التضخمية؟

بعد أمس

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بمجرد أن تنتهي من قراءة التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، ترتسم أمامك صورة قاتمة لمعدلات التضخم المرتفعة. تضخم بات معضلة عالمية تنذر بزيادة المخاطر على النظام المالي الدولي.

وبلغة الأرقام، يتوقع صندوق النقد بلوغ التضخم في العام الجاري 5.7% بالنسبة للدول المتقدمة و8.7% للاقتصادات الناشئة والنامية، بالإضافة إلى تراجع تقديرات نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.6% في عامي 2022 و2023. فما الذي يفسر استمرار ارتفاع التضخم؟ وما الحلول للسيطرة على الضغوط التضخمية؟ ومتى تنتهي موجة التضخم العالمية؟

الإعلامية خديجة بن قنة وضيفها الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية الدكتور مصطفى شاهين يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.