لماذا تكدس الدول الذهب؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

شرعت العديد من الدول تكديس احتياطاتها من الذهب كداعم لاحتياطاتها النقدية من الدولار، وتتصدر كل من روسيا والصين قائمة المنتجين عالمياً للذهب، حيث أنتجت روسيا وحدها قرابة 347 طن في عام 2021 بزيادة سبعة أطنان عن عام 2020، فيما ارتفع الطلب العالمي على سبائك الذهب بنسبة 31٪ خلال عام 2021 وهو الأعلى منذ 8 سنوات.

فلماذا تكدس الدول الذهب؟ وكيف سيؤثر الذهب على النظام الاقتصادي العالمي؟ وهل ينجح الذهب في تحصين الدول من العقوبات الأمريكية؟ ومن سينتصر الذهب أم الدولار؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها الإعلامية آمال العريسي على ضيفها في هذه الحلقة من بعد أمس الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي.