سباق التسلح الجديد.. بلا سقف؟

ما هي أسباب ارتفاع الإنفاق على التسلح بهذه الأرقام القياسية؟

بعد أمس

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في ظل سباق تسلح جديد ومتسارع، بات تطوير الصواريخ الخارقة وصناعة الأجيال الجديدة من منظومات الدفاع الجوي، في صدارة أجندات وحسابات كبرى جيوش العالم.

ورغم حالة عدم اليقين الصحي وحاجة العالم للتعافي الاقتصادي، شهد عام 2021 أكبر إنفاق عسكري في التاريخ تجاوز تريليوني دولار إضافة إلى تشكل تحالفات عسكرية جديدة، وفق التقرير السنوي لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.

فما هي أسباب ارتفاع الإنفاق على التسلح بهذه الأرقام القياسية؟ وما تداعيات سباق التسلح الجديد على اقتصادات العالم؟ وكيف تبدو آفاق هذا الإنفاق في السنوات القادمة؟

هذه الأسئلة وغيرها تناقشها الإعلامية آمال العريسي مع ضيفها الدكتور إبراهيم اسعيدي أستاذ الدبلوماسية والدراسات الدفاعية.