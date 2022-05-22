شيرين أبو عاقلة وازدواجية المعايير الأمريكية

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بحثا عن حقوق شيرين أبو عاقلة، ما زالت الجهود متواصلة في عدة جبهات للضغط على الولايات المتحدة للتحقيق في مقتلها. فشيرين صحفية فلسطينية، لكنها أيضا مواطنة أميركية تعرضت للاغتيال بسلاح حليفٍ أميركي.

فما حقوقها على الحكومة الأميركية؟ وكيف يمكن دفع أميركا لمحاسبة قاتلي شيرين؟ وهل يمكن مقاضاة إسرائيل في المحاكم الأميركية؟

في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس تستضيف الإعلامية آمال العريسي الكاتب والباحث الفلسطيني المقيم في واشنطن، الدكتور أسامة أبو رشيد، للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها.