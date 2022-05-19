اغتيال شيرين أبو عاقلة.. كيف الرد؟

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بعد حادثة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة على يدِ قوات الاحتلال الإسرائيلي، برزت على السطح مرةً أخرى دعوات المقاطعة والضغط، لفرض العقوبات على إسرائيل بوصفها نظام فصل عنصري "أبارتايد".

وشهد العالم مواقف عديدة من سياسيين وفنانين وشخصيات عامة، تندد بجريمة الاغتيال، وتستنكر مشهد الاعتداء على جثمان شيرين أبو عاقلة.

في سياق هذه الدعوات والمواقف، تستضيف خديجة بن قنة، عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس)، لتناقشه في موقف الحركة من الاغتيال، وأهمية جهود المقاطعة وآلياتها، وكيفية استغلال زخم حادثة الاغتيال لتفنيد ممارسات إسرائيل وكشف جرائمها أمام العالم.