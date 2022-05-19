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أعمال مقاومة|تقارير وحوارات|فلسطين

اغتيال شيرين أبو عاقلة.. كيف الرد؟

هل تؤتي جهود حركة المقاطعة أُكلها؟

epa06784893 Protesters hold a Palestinian flag and the initials of the anti-israel BDS movement (The Boycott, Divestment, Sanctions movement) on the occasion of the visit of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to German Chancellor Angela Merkel (both not in the picture) in front of the German Parliament building in Berlin, Germany, 04 June 2018. Merkel and Netanyahu meet on 04 June 2018 for bilateral talks. EPA-EFE/CLEMENS BILAN
19/5/2022

بعد حادثة اغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة على يدِ قوات الاحتلال الإسرائيلي، برزت على السطح مرةً أخرى دعوات المقاطعة والضغط، لفرض العقوبات على إسرائيل بوصفها نظام فصل عنصري "أبارتايد".

وشهد العالم مواقف عديدة من سياسيين وفنانين وشخصيات عامة، تندد بجريمة الاغتيال، وتستنكر مشهد الاعتداء على جثمان شيرين أبو عاقلة.

في سياق هذه الدعوات والمواقف، تستضيف خديجة بن قنة، عمر البرغوثي أحد مؤسسي حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (بي دي أس)، لتناقشه في موقف الحركة من الاغتيال، وأهمية جهود المقاطعة وآلياتها، وكيفية استغلال زخم حادثة الاغتيال لتفنيد ممارسات إسرائيل وكشف جرائمها أمام العالم.

المصدر : الجزيرة