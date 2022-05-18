الاغتيالات.. عقيدة الاحتلال

نفذت إسرائيل على مدار 71 عاماً قرابة 2700 عملية اغتيال، بواقع 38 عملية اغتيال سنوياً، كأكبر دولة احتلال تنفذ الاغتيالات التي طالت سياسيين ومقاومين وصحفيين ونساء وأطفال مدنيين فلسطينيين وعرب، سواء بطريقة مباشرة من خلال الموساد والجيش الإسرائيلي، أو من خلال استخدام المرتزقة والعصابات لتنفيذ عمليات الاغتيال حول العالم.

في هذه الحلقة من "بعد أمس"، تناقش الإعلامية آمال العريسي سياسة الاغتيالات الإسرائيلية، مع ضيفها الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات، ليجيب على كثير من الأسئلة الغامضة حول هذه السياسة، من بينها: لماذا يتبنى الاحتلال الإسرائيلي نهج الاغتيالات على مدار تاريخه؟ وما المكاسب التي يسعى الاحتلال لتحقيقها من الاغتيالات؟ ولماذا يفلت الاحتلال من سياسة العقاب الدولي رغم اغتياله وعلى مرأى ومسمع من العالم للعشرات من المدنيين؟