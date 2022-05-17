دولة الاحتلال والقلق الوجودي

قلق ينتاب إسرائيل، كل إسرائيل، إزاء مستقبل وجودها، رغم مرور عقود على قيامها، ورغم كل الدعم الغربي الذي تحظى به، وكذلك التطبيع العربي، غير المسبوق، خلال السنوات الأخيرة. ترقب إشارات الزوال حالة تنتاب المؤسسة الدينية، وترتبط بنبوءات "توراتية"، لكنها تشمل كذلك الدوائر السياسية الإسرائيلية، وتتسلل إلى الإعلام والوعي العام. فماذا وراء القلق الوجودي في إسرائيل؟ ولماذا يزداد مع مرور الزمن؟ وكيف تحاول إسرائيل التعايش معه وتحويله إلى أداة في مواجهة الحق الفلسطيني الأزلي؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها الإعلامية آمال العريسي في حلقة جديدة من "بعد أمس"، على الكاتب والباحث الفلسطيني ساري عرابي. استمع إلى القصة كاملة..