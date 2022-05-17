من بودكاست:, بعد أمس
صراع عربى إسرائيلي|تقارير وحوارات|إسرائيل

دولة الاحتلال والقلق الوجودي

ماذا وراء القلق الوجودي في إسرائيل؟

جموعة شبابية تصمم خريطة فلسطين بطريقة ملهمة ومفصلة
مقطع من خريطة فلسطين يظهر المعالم التاريخية والطبيعية بعد جهد سنوات (مواقع التواصل)
17/5/2022

قلق ينتاب إسرائيل، كل إسرائيل، إزاء مستقبل وجودها، رغم مرور عقود على قيامها، ورغم كل الدعم الغربي الذي تحظى به، وكذلك التطبيع العربي، غير المسبوق، خلال السنوات الأخيرة. ترقب إشارات الزوال حالة تنتاب المؤسسة الدينية، وترتبط بنبوءات "توراتية"، لكنها تشمل كذلك الدوائر السياسية الإسرائيلية، وتتسلل إلى الإعلام والوعي العام. فماذا وراء القلق الوجودي في إسرائيل؟ ولماذا يزداد مع مرور الزمن؟ وكيف تحاول إسرائيل التعايش معه وتحويله إلى أداة في مواجهة الحق الفلسطيني الأزلي؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها الإعلامية آمال العريسي في حلقة جديدة من "بعد أمس"، على الكاتب والباحث الفلسطيني ساري عرابي. استمع إلى القصة كاملة..

المصدر : الجزيرة