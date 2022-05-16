جيل ما بعد أوسلو.. لماذا يخشاه الاحتلال؟

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على مدار عام كامل، راقب بودكاست "بعد أمس" التحولات الجذرية على الجيل الفلسطيني الجديد وعلاقته بالحالة الثورية والنضالية الفلسطينية.

وتم رصد تخوفات الاحتلال الإسرائيلي من جيل ما بعد أوسلو التي ظهرت في كتابات العديد من السياسيين والمفكرين الإسرائيليين. كتابات تعتبر أن الجيل الفلسطيني القادم يشكل الخطر الأكبر على إسرائيل.

في هذه الحلقة من بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الباحث والكاتب الفلسطيني عبد الرحمن نصار من بيروت، ويدور النقاش حول الجيل الفلسطيني الجديد، وكيف أصبح يشكل الخطر الأكبر على إسرائيل؟ وكذلك عن مخططات الاحتلال للقضاء على حيويته الثورية، وعما يميز هذا الجيل عن أجيال المقاومة السابقة، بالإضافة إلى استشراف مستقبل المواجهة الإسرائيلية القادمة مع جيل ما بعد أوسلو.