اغتيال شيرين.. من يحاسب الاحتلال؟

أعدمت إسرائيل صوتاً للحقيقة في فلسطين، بدم بارد وفي وضح النهار. ردود الفعل تتوالى من الداخل والخارج وعلى كل المستويات، ولكن من يحاسب إسرائيل على قتل مراسلة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شيرين أبو عاقلة؟ ألا تعتبر الجريمة إرهاب دولة؟ وماذا عن قائمة طويلة من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وبحق الصحافة الحرة؟

أسئلة عدة تثيرها الإعلامية آمال العريسي في هذه الحلقة من "بعد أمس" مع الدكتور معتز قفيشة، أستاذ القانون الدولي في جامعة الخليل، ورئيس مجلس أمناء منظمة القانون من أجل فلسطين، ومسؤول حقوق الإنسان السابق في منظمة الأمم المتحدة بجنيف. استمع إلى القصة كاملة..