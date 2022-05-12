لماذا يستهدف المحتلون "الجزيرة"؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

استشهدت شيرين أبو عاقلة. لم يمهلها رصاص الاحتلال الإسرائيلي لتكمل للناس حكاية قضية اسمها فلسطين.

كانت تسابق الزمن وترصد الأحداث لتنقل الحقيقة وصوت الفلسطينيين للعالم.

كانت شعاعا من ضوء يريدون إسكاته للأبد.. هو ضوء الحقيقة عبر شاشة الجزيرة.

في هذه الحلقة من "بعد أمس"، تروي الإعلامية آمال العريسي ووائل الدحدوح، مراسل الجزيرة ومدير مكتبها في غزة، حكاية شيرين مع الجزيرة، ولماذا اغتال الاحتلال الإسرائيلي شيرين أبو عاقلة؟ ولماذا يستهدف شبكة الجزيرة في فلسطين؟ وكيف يعمل طاقم الجزيرة هناك؟ ولماذا تلاحق شبكة الجزيرة في مناطق مختلفة من العالم؟