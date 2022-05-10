مبارك الهاجري.. من سباق الرالي إلى مضمار الأعمال

خلف أخبار الثروة والشهرة التي ملأت المنصات أخفى كرمًا ونبلًا وعطاءً، وخلف مقود سيارته التي خاض بها تحديات السباقات أخفى قلبًا مرهفًا ومشاعر طيبة، خاض مضمار الحياة قبل أن يخوض عالم السيارات فحقق المراكز الأولى وسجّل علامة فارقة في ميادين السياقات وعالم المال والأعمال، والتأثير أيضًا على منصات التواصل الاجتماعي.

ندخل إلى كواليس حياة مبارك الهاجري، علاقاته بالأشخاص والأماكن العديدة، ونقف على علاقته المميزة بزوجته الفنانة أحلام.. حوار دافئ وملهم مع خالد مجذوب في بودكاست "أثر الفراشة" من الجزيرة بودكاست.

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