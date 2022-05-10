أسلحة الدمار الشامل.. عودة الكابوس

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

اتهامات متبادلة بالتحضير لهجمات بأسلحة غير تقليدية، على هامش الحرب الأوكرانية، تعيد إحياء كابوس يهدد البشرية. وفضلاً عن تلويح روسيا بالسلاح النووي، فقد حذرت الولايات المتحدة من احتمال أن تستخدم روسيا أسلحة بيولوجية وكيماوية لحسم معاركها العالقة، فيما تتهم موسكو واشنطن بإدارة مختبر بيولوجية لأغراض عسكرية في أوكرانيا.

فلماذا قد تلجأ الدول إلى الأسلحة البيولوجية والكيماوية؟ ومن يمكنه تحديد المسؤولية عن استخدامها؟ وكيف يبدو مستقبل العالم في حال انتشارها؟

هذه أسئلة وغيرها تطرحها خديجة بن قنة على الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد الركن الدكتور صبحي ناظم توفيق، في هذه الحلقة من "بعد أمس". استمع إلى القصة كاملة..