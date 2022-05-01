بطاقة معايدة من العراق

انقضى شهر رمضان الكريم ومازالت روحانياته تنبض في سرائرنا وأنفسنا، ويشرق علينا عيد الفطر المبارك ببهجته وفرحته. فرحة اقترنت في الذاكرة الشعبية للمسلمين بالعديد من العادات والتقاليد في يوم العيد والأيام التي تسبقه. عادات واحتفالات اختفى جزء كبير منها خلال السنتين الماضيتين بسبب جائحة كورونا. ومع بدء تخفيف الإجراءات ورفع القيود في دول عربية عديدة، لن يحرم الأطفال هذا العام من تقبيل جبين الجدات ومن اللعب مع أقرانهم، وسيتصافح الكبار لتبادل التهاني والتبريكات بعد صلاة العيد في المساجد والساحات.

فما هي عادات عيد الفطر التي صمدت أمام متغيرات الزمن؟ وما الذي تغير في العيد بين الأمس واليوم؟ وهل ظهرت عادات احتفال جديدة بعيد الفطر في الدول العربية؟ رحلة شيقة وممتعة في أجواء العيد وعاداته بمختلف الدول العربية مع الإعلامية آمال العريسي وضيفها الأستاذ عادل العرداوي الباحث في التراث الشعبي العراقي.