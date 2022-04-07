الانتخابات الفرنسية.. موسم للإسلاموفوبيا؟! (حوار مع فرانسوا بورغا)

ما أسباب تصاعد هذه النزعة العنصرية في المجتمع الفرنسي؟

بعد أمس

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لا صوت يعلو فوق صوت العنصرية، هذا ملخص حملة الانتخابات الرئاسية في فرنسا التي تشهد تصعيدا غير مسبوق وتنافسا بين المرشحين على من يكون الأكثر عنصرية ضد المسلمين والمهاجرين بشكل عام.

ويستوي في هذا اليمين واليمين المتطرف. وحتى الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون انحرف يمينا بحثا عن مزيد من الأصوات .

فهل تحولت الانتخابات الفرنسية إلى موسم للعنصرية والتطرف؟ وما أسباب تصاعد هذه النزعة العنصرية في المجتمع الفرنسي؟

في حلقة شيقة وعميقة تتناول خديجة بن قنة وضيفها فرنسوا بورغا الباحث في قضايا الفكر السياسي في العالمين العربي والإسلامي ظاهرة العنصرية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ويغوصان في أصولها وأسباب صعودها.