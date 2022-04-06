لماذا تمنع دول عربية العملات المشفرة؟

ما الفرص التي يقدمها لنا هذا السوق الناشئ والكبير؟

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في ظل توسع سوق العملات المشفرة الذي بلغت قيمته أكثر من تريليوني دولار، تتسابق دول العالم للحاق بركب هذا السوق الناشئ.

وتنقسم الدول العربية في مواقفها من العملات المشفرة، ما بين دول متوجسة تمنع التعامل وتحاول إحكام السيطرة وملاحقة المتداولين، ودول أخرى أقل عددا تحاول أخذ زمام المبادرة واتخاذ خطوات ملموسة في احتواء هذا السوق.

فما وضعية العملات المشفرة بالعالم العربي؟ ولماذا تمنع دول عربية تداولها؟ وما الفرص التي يقدمها لنا هذا السوق الناشئ والكبير؟

تطرح الإعلامية آمال العريسي هذه الأسئلة وغيرها على ضيفها الأستاذ إبراهيم الطاهر الباحث بالعملات الرقمية في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة بعد أمس.