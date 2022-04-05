ماذا تفعل إسرائيل في إفريقيا؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

حاولت إسرائيل منذ عقود أن تدخل القارة الإفريقية، وحاول قادة التحرر الوطني الإفريقي منع دخول غريب إلى العائلة الإفريقية ونفاذه إلى قارتهم.

على هذه الخلفية، يتجدد الجدل اليوم ويثور الخلاف بقوة في أروقة الاتحاد الإفريقي حول انضمام إسرائيل للاتحاد بعد أن صدر العام الماضي قرار بمنحها العضوية الشرفية قبل أن يتم تجميده في القمة الإفريقية الأخيرة، فماذا تفعل إسرائيل في إفريقيا؟

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، يجيب البروفيسور بوحنية قوي على تساؤلات الإعلامية خديجة بن قنة حول مساعي إسرائيل الحثيثة للانضمام إلى الاتحاد الإفريقي.