طارق السويدان.. مُهندس الفِكر النهضوي

تخصص في فلسفة الهندسة، وقرر أن يوظفها في تحديد المُشكلات، فحدّد مُشكلة أمّته وحلم بنهضتها ورفعتها. اختار الشباب عمادًا له، ووهب حياته وطاقاته لإحداث تغيير حقيقي على أرض الواقع، فسخّر كل إمكاناته لتحقيق ذلك، كمُعّلم، وكاتب، ومُدرّب ومُحاضر وإعلامي وقصّاص.

قبل ظهور مُصطلح التأثير كان مؤثرًا، وقبل أن يلهج البعض بمُصطلح صناعة المحتوى كان السبّاق في ابتكار كل أنواع المحتوى المرئي والمسموع والمقروء.. وقبل أن يبدأ مدرّبو التنمية البشرية والريادة ببث الأمل، كانت أكاديمياته المُنتشرة تُدرّب وتُخرّج صفوة الشباب والقياديين والإداريين.

في حلقة خاصّة بمناسبة حلول شهر الطاعات والعبادات وتغيير العادات، يحاور الإعلامي خالد مجذوب الداعية الدكتور طارق السويدان الذي يشاركنا فصولا من رحلته العلمية والعملية المُلهمة.. وتأملاته بعد أكثر من أربعة عقود من العمل وتأسيس المُبادرات والمشاريع.

ضع السماعة الآن، واملأ ساعات الصيام بالتفكّر والفائدة.. ولا تنسى الاشتراك في بودكاست أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست.