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هل تتفكك التجارة العالمية؟
كيف يبدو واقع التجارة العالمية في ظل أزمتي كورونا وحرب أوكرانيا؟
4/4/2022
جاء إعلان منظمة الصحة العالمية أن جائحة كورونا لم تنته، ليذكر العالم المنشغل بحرب أوكرانيا، بأن تعافي الاقتصاد العالمي بات معطلا، وسط توقعات بتباطؤ النمو العالمي وانكماش التجارة العالمية. بينما تحذر المنظمات الاقتصادية الكبرى من أن الدول الأكثر فقرا وهشاشة ستكون الأكثر تضررا.
فكيف يبدو واقع التجارة العالمية في ظل أزمتي كورونا وحرب أوكرانيا؟ وما انعكاسات هذا الواقع على الدول الكبرى والنامية؟ وهل يشهد العالم إعادة تشكيل بيئة التجارة العالمية؟
آمال العريسي وضيفها المحلل الاقتصادي بموقع الجزيرة نت الزميل محمد أفزاز يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.
المصدر : الجزيرة