تداعيات حرب أوكرانيا على سوريا

تواصل روسيا حربها على أوكرانيا، على أمل تحقيق "انتصار" جديد، بعد سنوات قليلة من إعلانها تحقيق جميع أهداف تدخلها في سوريا، ما يشي بثقتها في الحفاظ على مكاسبها على الساحل الشرقي للمتوسط. لكن التقاطعات بين الساحتين متعددة، فالغرب يبحث عن جميع أوراق الضغط الممكنة على موسكو، وقد يكون تحريك الوضع في سوريا إحداها، كما أشارت تقارير إلى إرسال النظام السوري قوات للمشاركة في حرب أوكرانيا إلى جانب الروس.

فكيف يراقب السوريون ما يجري في أوكرانيا؟ وهل يتوقعون تحريكاً غربياً للمياه الراكدة في بلادهم؟ وماذا عن التباين بين هبة الغرب لنصرة أوكرانيا مقابل ترك سوريا لقمة سائغة لروسيا؟

عمر إدلبي، مدير مكتب الدوحة في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، يجيب على أسئلة آمال العريسي في هذه الحلقة من "بعد أمس".. استمع إلى القصة كاملة..