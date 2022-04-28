دراما التزييف.. "الاختيار" نموذجاً

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كثيرا ما اهتممنا بمحاولات الغرب وإسرائيل تزييف الوقائع وتقديم سرديات مشوهة في محاولة لطمس الحقيقة، لكن في السنوات الأخيرة تخوض حكومات عربية معركة جديدة هدفها تشويه وتغليب روايتها على حساب الحقيقة.

ولهذا الغرض، تم إنتاج عدد من الأعمال الدرامية تبث في شهر رمضان للاستفادة من نسب المشاهدة المرتفعة وعلى أمل إقناع الجماهير المستهدفة بأن الحاكم الحالي ملهم وأنقذ البلاد من كوارث، وتقديمه كبطل قومي، في مقابل شيطنة الأطراف الأخرى.

ويعتبر مسلسل "الاختيار" في جزئه الثالث من أبرز الأعمال الدرامية التي تعرض أحداثا لم يمض على وقوعها عشر سنوات، لكن من زاوية ورؤية واحدة، بل مع تجريم الطرف الآخر، وفق آراء النقاد.

فكيف يمثل مسلسل "الاختيار" نموذجا لصراع الروايات وتزييفها؟ وما المقصود بدراما التزييف؟ ولماذا تلجأ الحكومات إلى احتكار السردية الدرامية للأحداث؟

في حلقة شيقة تحمل نقدا غنيا ببعد فكري وسياسي، تستضيف آمال العريسي الناقد الفني والسينمائي الأستاذ أسامة صفار للحديث عن دراما تزييف الحقيقة انطلاقا من مسلسل "الاختيار".