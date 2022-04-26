خالد العتيبي.. الإصرار سر النجاح

لا وجود للصدفة في عالم ريادة الأعمال، وإنما عملية طويلة من مراكمة التجارب واقتناص الفرص، والتمييز بين الفرصة والمغامرة، لخلق قصة نجاح ملهمة أو لتعاود الكرّة من جديد.

جرّب مشروعين قبل أن يغير شكل عالم التوصيل في العالم العربي في مشروعه الذي لا شك أنك تعرفه: "طلبات"، فصار أحد أعلام ريادة الأعمال الكويتية والعربية.

خالد العتيبي، نموذج ملهم آخر، يروي حكايته بتفاصيلها، ويحاول أن ينير بتجربته الطويلة ما كان مجهولًا للآخرين.. ضع السماعة الآن واستمع إلى حكاية قد تغير أو تعطيك أملًا بقادم أفضل.. في بودكاست أثر الفراشة مع خالد مجذوب من الجزيرة بودكاست.

تفاعل مع موادنا التفاعلية.. شاركنا إجاباتك وآراءك عبر صفحاتنا على كافّة وسائل التواصل الاجتماعي.