تركيا والعودة لسياسة "صفر مشاكل"

هل يمكن لتركيا بالفعل أن تصفّر مشاكلها في بيئتها العاصفة؟

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"سلام في الوطن سلام في العالم" سياسةٌ خطّها مؤسس الدولة التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما رسمت حدود العالم الجديدة.

حدود وضعت تركيا في مأزق جغرافي، يحيطها ثلاثة قارات ومضائق بحرية حساسة، يجعلها تارة في "صفر مشاكل" وتارة في "مليون مشكلة"، ونشهد مؤخرًا وصول تركيا جول جديدة من تصفير المشاكل، وتطبيع علاقاتها مع دول الجوار.

فهل يمكن لتركيا بالفعل أن تصفّر مشاكلها في بيئتها العاصفة؟ ولماذا تعود لإبراز هذا الشعار اليوم بعد سنوات من تبني سياسات وُصفت بالخشنة؟ وكيف يبدو مستقبل علاقاتها مع مختلف دول المنطقة؟

هذه الأسئلة وغيرها تناقشها خديجة بن قنة مع ضيفها الدكتور محمود الرنتيسي الباحث المختص في الشأن التركي.