باكستان بعد عمران خان.. إلى أين؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

بعد مخاض عسير، وصل عمران خان إلى رئاسة الحكومة في باكستان عام 2018، لكنه لم يكمل ولايته، إثر تمكن خصومه السياسيين من الإطاحة به. لم يتدخل الجيش هذه المرة، كما أن الائتلاف الحاكم الجديد لا يبدو متماسكاً، وهو ما يشجع عمران خان على إطلاق حملات انتخابية مبكرة، أملاً بأن يتوجه الناخبون قريباً إلى صناديق الاقتراع.

فماذا حدث في باكستان؟ وما هو موقف الجيش؟ وماذا عن أدوار الولايات المتحدة وغيرها من القوى المعنية بالشأن الباكستاني؟ وإلى أين تسير الأمور؟

أسئلة تطرحها الإعلامية آمال العريسي على مدير مكتب الجزيرة في إسلام أباد، أحمد بركات، في هذه الحلقة من "بعد أمس".. استمع إلى القصة كاملة..