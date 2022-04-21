من داخل الأقصى.. يوم من الاقتحامات (حلقة ميدانية)

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

تنويه: تم التحفّظ على هويّة الشاهدة الأساسية في هذه الحلقة حفاظًا على سلامتها الشخصية.

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في هذه الحلقة الاستثنائية من "بعد أمس"، تأخذُ الميكروفون فتاةة مقدسيّة، تمشي بحذرٍ داخل المسجد الأقصى، وتشرحُ لنا الصورة والمشهد في المسجد وساحاته: كيف تتمُّ اقتحامات المستوطنين؟ وماذا يفعلون؟ وكيف تؤمّنهم قوات الاحتلال؟

وتتنقّل بنا بين نقاط المرابطين، عند الجامع القبلي، وحولَ قبة الصخرة، وتوثّق أساليبهم المُبتكرة في مقاومة الاقتحامات دونَ أيّ سلاح، سوى أصواتهم.

الحلقة من تقديم الإعلامية آمال العريسي، وتوثّق مجريات يوم 19 أبريل (نيسان) 2022، ثالث أيام عيد الفصح اليهودي، منذ دخول أول المستوطنين حتى خروجهم، وما شهدهُ اليوم من اقتحامات قوات الاحتلال، واعتداءاتهم على المرابطين في الأقصى.