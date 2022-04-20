سباق التطرف في إسرائيل

إلى أين سيقود هذا التطرف الحكومة الإسرائيلية؟

بعد أمس

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يتسابق القادة الإسرائيليون في خطاباتهم نحو التطرف بشكل دائم تجاه الفلسطينيين في محاولة لإرضاء القوى اليمينية الحريدية التي تسيطر على الكنيست وكذلك القوى الدينية الصهيونية.

ولا يترك القادة الإسرائيليون في الحكومة أو المعارضة مناسبة إلا ويتحدثون فيها عن زيادة الاستيطان أو إقامة "الهيكل" أو يشنون هجوماً على العرب والفلسطينيين، كأن شعار هؤلاء الساسة "تطرف أكثر" لتنال رضا الجمهور الإسرائيلي.

فإلى أين سيقود هذا التطرف الحكومة الإسرائيلية؟ ولماذا يتسابق الساسة الإسرائيليون نحو التطرف دائماً؟ وكيف تساعد تشكيلة الحكومة الإسرائيلية على التطرف دائماً؟

تستضيف الإعلامية آمال العريسي الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي محمد المجادلة للإجابة على هذه التساؤلات وغيرها، في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس".