آدم بطاينة: الوعي أقوى علاج..

استمع إلى حكايات الطب.. والطب للعامة، عن إطالة العمر وإبطاء الشيخوخة، عن ريادة الأعمال والتأثير على المنصات

طبيب أردني، وضع أحلامه نصب عينيه، لتصير أهدافًا يحققها.. أخذته طموحاته من ضغط غرف الطوارئ، لتضعه بين رياديي الأعمال والمنصات الرقمية.. لا يعرف الكسل فتراه يخرج من غرفة الطوارىء على عجل.. يحضر عشاء عمل، وفي نهاية اليوم يروي قصّة مرض نادر على منصة الجزيرة O2.

تجربة لا تتجاوز العشرة أعوام، مليئة بالتحديات والإنجازات وقصص النجاح، استطاع أن يروي فيها حكايات ملهمة لخالد مجذوب في بودكاست أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست.

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