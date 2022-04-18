من يحمي الأقصى؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

مع اشتعال مواجهاتٍ جديدة في المسجد الأقصى، وتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد المبارك، يطلٌُ علينا مرابطو الأقصى مرة أخرى ليثبتوا كعادتهم أنّهم بوصلة الثبات والعزيمة.

وفي ظل هذه المواجهات، تتبنى جهات داخلية وخارجية ردود فعل متباينة، منها ما هو مرتبك وغير حاسم، ومنها ما هو واضح مثل إعلان المقاومة الفلسطينية أنّ القدس والأقصى "خطٌ أحمر".

فمن يحمي المسجد الأقصى في مواجهة الاستفزازات والأطماع الإسرائيلية؟ وهل تدخل المقاومة في غزة مجدداً على خط المواجهة؟ وإلى متى يستمر غياب الأدوار العربية والإسلامية؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها الإعلامية آمال العريسي على ضيفها في هذه الحلقة من بعد أمس، الكاتب والباحث الفلسطيني ساري عرابي، وتستعرض معه ردود الفعل الداخلية والخارجية على أحداث الأقصى، واحتمالية نشوب حرب جديدة في غزة.