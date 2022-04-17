من الأقصى.. أرض الرباط

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يرابط في شهر رمضان عشرات الآلاف من الفلسطينيين داخل المسجد الأقصى، بينما تنتشر الدعوات بين المستوطنين كالنار في الهشيم لذبح القرابين، ونثر الدماء في المسجد المبارك.

وفيما اجتمعت جماعات الهيكل من كل الاتجاهات الدينية المتطرفة في إسرائيل تحت شعار هدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل المزعوم، صدر رفض رسمي إسرائيلي لهذه الدعوات.

وجاء هذا التراجع في الموقف الإسرائيلي خوفاً من تفجر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بالكامل، بل وفي المحيط العربي والإسلامي، انتصارا للمسجد الأقصى الذي يعتبر من أهم المقدسات الإسلامية على وجه الأرض.

فما قصة ذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك؟ وما هي جماعات الهيكل؟ وهل فعلاًَ تريد هذه الجماعات هدم المسجد الأقصى المبارك؟ ولماذا تراجعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن دعم جماعات الهيكل؟

استمعوا إلى النقاش الثري حول المسجد الأقصى المبارك والجماعات المتطرفة، في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، حيث تحاور الإعلامية خديجة بن قنة الدكتور عبد الله معروف أستاذ دراسات بيت المقدس ومسؤول العلاقات العامة السابق في المسجد الأقصى.