جنين.. غزة جديدة؟

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تتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية لتضرب عمق مدينة تل أبيب، وسط حالة من الغليان بعد تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المخيمات في الضفة الغربية، ودعوات جماعات الهيكل الاستيطانية لذبح القرابين في المسجد الأقصى المبارك.

وفي الوقت الذي لم يتوقع فيه الإسرائيليون أن تعود المقاومة مجدداً ، استطاع المقاتلون الفلسطينيون اختراق كافة التحصينات والإجراءات الإسرائيلية وصولاً لتل أبيب وتنفيذ عمليات نوعية.

فإلى أين تسير هذه الموجة من التصعيد في فلسطين؟ وهل فقدت إسرائيل قدرتها على تحقيق الردع؟ وما الدلالات الثورية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية؟ وهل تستطيع الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إيقاف المقاومة؟

في هذه الحلقة من بعد أمس، تستضيف الإعلامية آمال العريسي الدكتور عبد الله العقرباوي المتخصص في الشأن الفلسطيني، لتناقش معه مسارات التصعيد في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.