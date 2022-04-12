كيف تحافظ على جهازك الهضمي في رمضان؟

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تطرأ خلال شهر رمضان تحولات كثيرة في جسم الإنسان جراء تغير الروتين اليومي للوجبات وتراجع النشاط البدني. وللاستفادة من فوائد الصيام العديدة التي أجمع عليها الأطباء وخبراء التغذية، يشترط التخلي عن العادات الغذائية الخاطئة واتباع خطة لترتيب تناول الأطعمة والسوائل خلال ساعات الإفطار فضلا عن ممارسة الرياضة. والهدف صيام صحي مع الحفاظ على سلامة الجهاز الهضمي. فما تأثير الصيام على الجهاز الهضمي؟ وما هي العادات الغذائية الخاطئة خلال وجبتي الإفطار والسحور؟ وهل تجنب الرياضة المشاكل الهضمية المحتملة خلال شهر رمضان؟

الإعلامية آمال العريسي وضيفتها الدكتورة ريما تيم من قسم التغذية البشرية في جامعة قطر تسلطان الضوء على فوائد الصيام للجهاز الهضمي وكيفية تفادي المشاكل الهضمية خلال شهر رمضان.