الجنيه المصري.. إلى أين؟

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في الحادي والعشرين من مارس 2022، استيقظ المصريون على هبوط مفاجئ في سعر صرف الجنيه. هبوط أعاد للواجهة المخاوف من التبعات الاقتصادية القاسية لتعويم العملة المصرية عام 2016. قرار التخفيض جاء بعد رفع سعر الفائدة بنسبة واحد بالمائة، لتجاوز آثار التضخم العالمي والتداعيات الاقتصادية لحرب أوكرانيا وجائحة كورونا، حسب السلطات المصرية.

فما جدوى تخفيض قيمة الجنيه المصري؟ وهل استغلت الحكومة المصرية حرب روسيا على أوكرانيا لتبرير إجراءاتها المالية؟ وهل دخلت العملة المصرية في دوامة الهبوط؟

الإعلامية خديجة بن قنة وضيفها الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بكلية أوكلاند الأمريكية الدكتور مصطفى شاهين يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.