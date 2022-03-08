هل تخشى جمهوريات سوفيتية سابقة من "مصير أوكرانيا"؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

على هامش الحرب المتواصلة في أوكرانيا، تثير مواقف الجمهوريات السوفيتية السابقة في وسط آسيا والقوقاز اهتماماً خاصاً. فقد تراوحت مواقف تلك الدول، على المستوى الرسمي، بين الحياد والتزام الصمت. لكن بعض الأصوات اخترقت أجواء الترقب والقلق، ووجهت انتقادات حادة لروسيا، في مشهد لم تألفه كثيراً منطقة خضعت قروناً طويلة لهيمنة الجارة الكبرى.

فهل تفقد روسيا قبضتها على محيطها الحيوي التاريخي بفعل ما قد يوصف "سلوكاً عدائياً"؟ أم أن "الدرس الأوكراني" سيشكل رادعاً لتلك الشعوب؟ وهل يأتي الدور على كازاخستان أو على أذربيجان، أو على غيرهما؟

رئيس العلاقات الخارجية في وكالة "ترند" الأذربيجانية، روفيز حافظ أوغلو، يجيب خديجة بن قنة على أسئلتها في هذه الحلقة من "بعد أمس". استمع إلى القصة كاملة..