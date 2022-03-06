الحرب الهجينة وتطبيقاتها في أوكرانيا

تتنافس الدول بقوة لامتلاك أدوات وتكتيكات الحرب الهجينة التي تبقي الخصم في حالة حرب دائمة عبر هجمات غير تقليدية متنوعة وأعمال قد لا تبدو في ظاهرها عسكرية أو أمنية، لكنها تصل إلى عمق الخصم وتؤثر في ميادين الحروب المباشرة وغير المباشرة.

حول طبيعة هذه الحرب، تحاور آمال العريسي ضيفها الدكتور عمر عاشور مؤسس ورئيس برنامج الماجستير والدكتوراه في الدراسات الأمنية في معهد الدوحة، وتطرح عليه قضايا عدة مرتبطة بالحروب الهجينة، مثل تطبيقاتها وانعكاساتها على الأزمة الأوكرانية الروسية، وأيضا بمفهوم الحرب الهجينة وأدواتها وتكتيكاتها.. استمع إلى هذه الحلقة المميزة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس".