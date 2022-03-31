نهاية العولمة؟!

قفزة كبيرة حققتها العولمة بعد انهيار الستار الحديدي بين الشرق والغرب نهاية الثمانينيات من القرن الماضي، لكن تداعيات الأزمة الأوكرانية قد تؤدي إلى عودة الأسوار بين روسيا وخصومها تحديداً، وهو ما يأتي في وقت تعاني فيه العولمة بالفعل من آثار جائحة كورونا، ولا سيما اضطراب سلاسل التوريد.

فإلى أين تسير القطيعة الاقتصادية بين الغرب وروسيا؟ وهل تؤدي إلى تراجع العولمة وعودة الستار الحديدي؟

في هذه الحلقة من "بعد أمس"، تطرح آمال العريسي هذه الأسئلة وغيرها على الأستاذ الحواس تقية، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات. استمع إلى القصة كاملة..