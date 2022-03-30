ابن حتوتة.. بالسفر نكتشف أنفسنا

يُقال إن الإنسان يتعرف على العالم في البيت.. لكنه يتعرف على نفسه في السفر

من بودكاست: من بودكاست:, أثر الفراشة

يُقال إن الإنسان يتعرف على العالم في البيت.. لكنه يتعرف على نفسه في السفر.

ضيفنا في هذه الحلقة وضع نفسه خارج ماراثون التوقعات الاجتماعية، وقرر أن يعيش 365 يومًا في السنة، حسب قوله.. انطلق بحثا عن المغامرة والإلهام، فسافر لأكثر من 60 وجهة حول العالم وشاهده أكثر من 78 مليون شخص عبر قناته على منصة يوتيوب..

روّج للسفر بأقل التكاليف، ووضع معيارًا للتفريق بين السياحة والسفر.

ومع أنه لم يبلغ الثلاثين من العمر بعد، إلا أنه صنع محتوى مليء بالتأملات والحكمة والتجارب العفوية التي ميزته وصقلت شخصيته. مسافرٌ غير تقليدي، في حوار غير تقليدي مع خالد مجذوب في رحلة جديدة وممتعة ل "أثر الفراشة" من الجزيرة بودكاست.

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