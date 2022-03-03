حسابات الصين في الحرب الأوكرانية

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

اتخذت الصين مواقف متباينة إزاء ما يجري في أوكرانيا، فهي من جهة أصدرت بياناً مشتركاً مع روسيا، مؤخراً، وُصف بـ"التاريخي" على مستوى التحالف بين الجانبين، لكنها من جانب آخر شددت على ضرورة حل الأزمة سلمياً.

يطرح المشهد تساؤلات عديدة حول القراءة الصينية للحرب في أوكرانيا، وما إذا كانت تمهد لدخول المنافسة بين بيجين وواشنطن مرحلة جديدة، كما يبرز السؤال الأكثر إلحاحاً في هذه اللحظة: هل تغزو الصين تايوان كما فعلت روسيا بأوكرانيا؟

مدير مكتب الجزيرة في بيجين، ناصر عبد الحق، يجيب آمال العريسي على أسئلتها في هذه الحلقة من "بعد أمس".. استمع إلى القصة كاملة.