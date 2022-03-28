المقاتلون الأجانب في أوكرانيا.. قنابل موقوتة

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تشهد الحرب الروسية على أوكرانيا عودة ظاهرة المقاتلين الأجانب من جديد. وبحسب تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ووزير خارجيته، فقد وفد الآلاف من المقاتلين الأجانب للقتال إلى جانب أوكرانيا. ولم تقتصر مشاركة المقاتلين الأجانب على الجانب الأوكراني، فروسيا هي الأخرى يقاتل في صفوف قواتها "مقاتلوها الأجانب".

فمن هم هؤلاء المقاتلون الأجانب؟ ومن أين أتوا؟ وما دوافعهم للقتال؟ وما دورهم في الحرب؟ وما تداعيات هذه الظاهرة على الحرب وعلى السلم والأمن الدوليين؟

حكاية المقاتلين الأجانب في الحرب الروسية على أوكرانيا ترويها خديجة بن قنة، وضيفها في هذه الحلقة من "بعد أمس"، الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة الدراسات.