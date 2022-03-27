مخاطر توسع الناتو

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

منذ أن بدأ حلف شمال الأطلسي، الناتو، توسعه نحو الحدود الروسية والخبراء يحذرون الغرب من استفزاز روسيا.

تحذيرات لم يكترث لها الغرب وانفجر على إثرها غضب روسيا فذهبت جارتها أوكرانيا ضحية لويلاته، في ظل مخاوف موسكو من انضمام كييف إلى حلف الناتو.

فكيف تم تأسيس حلف الناتو؟ ولماذا توسَّع؟ وهل سيواصل الحلف توسعه في أوروبا، وخلق المزيد من التوترات مع روسيا؟ وأين تقع الصين في هذا المشهد؟

في هذه الحلقة من بودكاست بعد أمس، تستضيف آمال العريسي الدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية بجامعة "جورج ميسين" الأميركية، للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها.