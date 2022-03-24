الشرق.. نحو نظام مالي جديد؟

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نشأت في السنوات الأخيرة عدة تكتلات وتحالفات اقتصادية، سواء بينية أو إقليمية، بهدف الخروج من عباءة النظام المالي الغربي، واحترازاً من العقوبات الاقتصادية الغربية التي قد تفرض في أي لحظة على الدول.

وتعد "منظمة شنغهاي للتعاون" من أهم التكتلات الاقتصادية الشرقية، و تضم دولا كبرى مثل الصين وروسيا والهند وباكستان، وتسعى لتكوين نظام مالي واقتصادي شرقي.

فما شكل هذا النظام المالي الشرقي؟ ومن هي الدول المرشحة للدخول فيه بعيداً عن سيطرة الدولار؟ وهل تنجح هذه الدول في كسر سيطرة الأنظمة المالية الغربية؟ وما هي الفرص والتحديات التي تواجه أي نظام مالي جديد؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها الإعلامية آمال العريسي في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة، بعد أمس، على الدكتور محمد حيدر الباحث في القضايا الاقتصادية والسياسية من لندن.