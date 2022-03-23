فلسطين.. نحو مواجهة شاملة؟ (2/2)

نعود مجدداً، وفي الحلقة الثانية على التوالي، مع المفكر والمناضل الفلسطيني منير شفيق، ضيفا على برنامج "بعد أمس"، من الجزيرة بودكاست، ليتواصل النقاش الثري مع الإعلامية آمال العريسي عن مستقبل المواجهة الشاملة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، والتداخلات الإقليمية فيها، وهل فعلا تلوح في الأفق هذه المواجهة بعد تهديد حزب الله اللبناني بصواريخه الدقيقة وطائراته المسيرة لإسرائيل، وفي ضوء الانحسار الحاصل في التفوق العسكري الإسرائيلي الدائم في المعارك مع العرب والفلسطينيين؟ النقاش يتطرق أيضا إلى الصورة النمطية عن "إسرائيل التي لا تهزم" وقضايا أخرى مرتبطة باحتمالية "المواجهة الشاملة".