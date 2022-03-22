فلسطين.. نحو مواجهة شاملة؟ (١-٢)

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

يستضيف برنامج بعد أمس من الجزيرة بودكاست في حلقتين متتاليتين المفكر والمناضل الفلسطيني منير شفيق، أحد مؤسسي وقادة "كتيبة الجرمق" القتالية ضد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان سابقاً.

يتحدث شفيق حول مستقبل المواجهة الشاملة الفلسطينية في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك، وتزايد هجمات المستوطنين على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في مدينة القدس وتصاعد عمليات المقاومة وسقوط الشهداء وتزايد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي الحلقة الاولى، تطرح الإعلامية آمال العريسي تساؤلات عدة على منير شفيق حول مستقبل المواجهة الشاملة، ومدى جدواها بالنسبة للفلسطينيين، وعن مدى قدرة أجهزة السلطة الفلسطينية على منع هذه المواجهة، وكذلك عن احتمال دخول أطراف إقليميين مثل حزب الله في مواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي؟