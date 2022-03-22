حفيظ دراجي: صوت الساحرة المُستديرة

رافقنا بخامة صوته الرخيمة وأسلوبه المُتفرد، فصار تعليقه على المباريات جزءً من الذاكرة العامة لكرة القدم

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شغف بالرياضة منذ طفولته وتعلق بها.. فلعب مع أهم الفرق الجزائرية.

عشق الميكروفون، فأسمع صوته لعشاق الساحرة المستديرة على امتداد العالم العربي..

جمع بين الموهبة والاحتراف والإصرار، فوصل إلى قمة الهرم الوظيفي في عمله المهني.

رافقنا بخامة صوته الرخيمة وأسلوبه المُتفرد، فصار تعليقه على المباريات جزءً من الذاكرة العامة لكرة القدم.

تعددت مواهبه فألف أربعة أعمال وكتب في الصحف..

حوار مُمتع برفقة خالد مجذوب يروي فيه ضيفنا قصة نجاحه ومسيرته الحافلة بالإنجازات في حلقة حماسية من أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست.

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