إيران وحرب أوكرانيا.. حسابات الربح والخسارة

على مدى قرابة أحد عشر شهرا من المفاوضات، كان إحياء الاتفاق النووي الإيراني وشيكا. فجأة، طالبت روسيا بضمانات تحمي تجارتها مع إيران من العقوبات المفروضة عليها بسبب حرب أوكرانيا. والنتيجة، توقف مفاوضات فيينا مؤقتا ولفترة غير محددة. لاحقا، أعلنت موسكو أن واشنطن استجابت لمطالبها التي اعتبرها الأوروبيون خارج السياق. لكن إيران ترى في الحالة الأوكرانية دروسا، فأعادت خطوطها الحمراء للواجهة: لا للتفاوض على قدراتها الدفاعية وسياساتها الإقليمية. فيما العالم يقيّم نتائج حرب، قد ترسم مشهدا عالميا جديدا. فما علاقة الحرب الروسية الأوكرانية بإيران؟ وما تداعيات هذه الحرب على اقتصاد إيران وعلاقاتها بروسيا والغرب؟ وما مخاطر انهيار الاتفاق النووي الإيراني؟

آمال العريسي وضيفها د. حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران يناقشان الموضوع بكل تفاصيله.