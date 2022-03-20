سويفت.. من نظام مالي إلى سلاح

في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس"، تناقش آمال العريسي مع ضيفها كميل الساري، أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السوربون، قصة نظام التحويلات المالية العالمي، سويفت، منذ نشأته حتى سيطرته، ويحتدم النقاش حول مستقبل انفكاك دول كبرى منه، وعن كيفية فرض سويفت للعقوبات المالية العالمية على دول وكيانات بعينها.

وتحضر العديد من التساؤلات الأخرى في هذه الحلقة أهمها: من يتحكم في قرار منظومة سويفت المالية؟ وهل هو نظام مالي أم سلاح؟ وهل تستطيع منظومة سويفت إخضاع روسيا مالياً وسياسياً؟ وما البدائل لدى دول تتوقع أن يفرض عليها عبر سويفت عقوبات مستقبلية مثل الصين؟