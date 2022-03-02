هل تُوقف العقوبات بوتين؟

ما هي العقوبات التي فرضت على روسيا؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

منذ عقود، تُشهر الولايات المتحدة وحلفاؤها، سلاح العقوبات في وجه الخصوم والأعداء.

واليوم، يفصل الغرب بعض البنوك الروسية عن "نظام السويفت" الخيار المسمى بـ"النووي الاقتصادي"، فيرد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ملوحا بالنووي الفعلي، وتستمر حروب الدولار مقابل الدبابة في المسرح الأوكراني.

في هذه الحلقة من بعد أمس، تناقش آمال العريسي قضية العقوبات الغربية على روسيا وتطرح على ضيفها محمد خنفر الباحث والصحافي الاقتصادي الأسئلة التالية:

ما هي العقوبات التي فرضت على روسيا؟ وهل تردع بوتين عن التقدم في أوكرانيا؟ وكيف تؤثر العقوبات الغربية على الروس والنخب الروسية؟ وما مستقبل روسيا في ظلِّ هذه العقوبات؟