هل ولى زمن الدولار؟

هل يمكن إسقاط هذه الورقة الخضراء من عرش العالم النقدي؟

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

يشهد العالم حاليا تصاعدا في الجدل حول فك ارتباط اقتصادات الدول بالدولار الأمريكي، وهو الارتباط الذي امتد لحقبة طويلة من الزمن، بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 إلى اليوم.

وقد يؤدي تصاعد العقوبات الأمريكية وتوسعها لتشمل مستقبلا دولا كبرى صاعدة وقوية اقتصادياً، مثل الصين وروسيا والهند، إلى إجراء المبادلات الثنائية بالعملات المحلية لتلك الدول بعيداً عن الدولار.

فكيف ظهر الدولار؟ وما قصة صعوده؟ ومتى بدأت؟ وكيف استمرت؟ وكيف استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية كواحد من أهم أدواتها للنفوذ والسيطرة؟ ولماذا يكثر الجدل اليوم حول الانفكاك أو فك الارتباط مع الدولار؟ وهل يمكن إسقاط هذه الورقة الخضراء من عرش العالم النقدي؟

استمعوا معنا لهذه الحلقة عن سيطرة الدولار، والتي تستضيف فيها الإعلامية خديجة بن قنة أستاذ الاقتصاد في جامعة السوربون الفرنسية الدكتور كميل الساري.