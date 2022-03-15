أسعار النفط.. إلى أين المستقر؟

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شكل قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف استيراد النفط الروسي تطورا مهما ليس فقط في سياق الأزمة بين الغرب وموسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، وإنما أيضا على صعيد زيادة أسعار النفط.

ورغم أن الولايات المتحدة لا تستورد سوى 700 ألف برميل يوميا من روسيا، ورغم عدم انجرار أوروبا وراء القرار الأمريكي، إلا أن تأثيرات هذا القرار ظهرت سريعا على أسعار النفط المرشحة للارتفاع أكثر خلال الأسابيع المقبلة.

ومع زيادة أسعار النفط بشكل لافت، تتزايد التساؤلات: إلى أين سيصل سعر برميل النفط؟ وهل تتحمل اقتصادات أوروبا فاتورة الطاقة في ظل القفزات الجنونية لأسعار النفط؟ وما مصير الدول غير النفطية؟ وكيف سيعيد الذهب الأسود تشكيل الخارطة الجيوسياسية العالمية؟

هذه الأسئلة وغيرها تطرحها آمال العريسي في هذه الحلقة من بودكاست الجزيرة "بعد أمس" على ضيفها دكتور حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة.