من قلب معركة كييف (حلقة ميدانية)

من بودكاست: من بودكاست:, بعد أمس

في هذه الحلقة، نتجول مع مراسل الجزيرة عمر الحاج في شوارع العاصمة الأوكرانية كييف، في جو يسوده الترقب والخوف من الحرب.

من على الجبهة، يغطي مراسلنا عمر المواجهات: الدبابات الروسية من جهة، والجيش الأوكراني من جهة أخرى.

وننقل في هذه الحلقة الميدانية صورة حيّة من الأرض عن تطورات الحرب، ومحاولات سيطرة الجيش الروسي على العاصمة.

الحلقة من تقديم آمال العريسي، وتحاور خلالها مراسل الجزيرة عن آخر التطورات: تكتيكات الجيش الروسي، وممارساته العسكرية، مرورًا بـ"المقاومة الشعبية" الأوكرانية، وصولًا إلى وضع العرب العالقين في كييف.

فهل تبدو الصورة مشوشةً عندك؟ وتحاول أن تفهم ماذا يحصل الآن على الأرض؟

استمع إلى هذه الحلقة من بودكاست "بعد أمس"، في تغطية خاصة وميدانية لمعركة كييف.