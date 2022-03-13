حرب نووية وشيكة؟!

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مع اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، سادت العالم حالة من القلق والترقب خوفا من تكرار كارثة نووية من قبيل كارثة تشيرنوبيل، أو فاجعة القنبلة الذرية التي قتلت الملايين في هيروشيما وناغاساكي.

إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حالة التأهب لقوات الردع النووية، زاد من هذه المخاوف، وذكّر العالم بأزمة الصواريخ الكوبية في ستينيات القرن الماضي، حين كان العالم على شفا حرب نووية، كادت أن تبيد الحضارة الإنسانية، وتحرق الأرض بإشعاعات "غاما".

في هذه الحلقة من "بعد أمس"، تُحاور خديجة بن قنة الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بشأن إمكانية اندلاع حرب نووية، وتطرح عليه أسئلة عديدة في هذا الصدد من بينها:

ما دلالات التلويح بالنووي في الحرب الأوكرانية؟ وهل يعيد تاريخ المواجهات النووية نفسه هذه المرة؟ وما جدوى الجهود الدولية للحد من الانتشار النووي؟