مافيا البيئة والنفايات الإيطالية في تونس.. كشف المستور (تحقيق)

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على بعد 150 كيلومترا جنوبي العاصمة تونس، تتلألأ "جوهرة الساحل" محافظة سوسة، إحدى أشهر الوجهات السياحية العالمية لجمال شواطئها وطبيعتها الساحرة. لكن بريق جوهرة الساحل خفت خلال السنتين الماضيتين.

والسبب، ما يعرف بـ"فضيحة النفايات الإيطالية".

في هذه الحلقة الخاصة من بعد امس، تسلط آمال العريسي الضوء على قصة النفايات الإيطالية في تونس وتجارة النفايات غير المشروعة وتناقش مع ضيفها النائب بالبرلمان التونسي عن دائرة إيطاليا الأستاذ مجدي الكرباعي، دور الحكومات والأجهزة الأمنية والمجتمع المدني في التصدي للجرائم البيئية العابرة للحدود.